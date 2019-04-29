Тюмень за день: 29 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Потепление в Тюмень придет в майские праздники

Начало недели в Тюмени, по прогнозам синоптиков, будет снежным, зато во второй ее половине в городе установится довольно теплая погода.

В Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи

Соревнования в честь профессионального праздника — Дня работников скорой медицинской помощи провели тюменские медики. За звание самой быстрой и умелой команды боролись четыре врачебные и четыре фельдшерские бригады.

В Тюменском кадетском училище начался прием документов на поступление

Приёмная комиссия Тюменского президентского кадетского училища открыла двери для кандидатов в кадеты. Документы принимают на контрольно-пропускном пункте в комнате посещений.

Тюменские поликлиники будут работать в майские праздники

На время праздничных выходных все городские поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

"Дом.ru Бизнес" внедряет системы видеонаблюдения в многоквартирных домах

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" приступил к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения жилых домов и объектов коммерческой недвижимости. Внедрение цифровых технологий обеспечит безопасность жильцов и сохранение имущества УК.

Тюменские биатлонисты вошли в состав сборной России будущего сезона

Десять выпускников и трое воспитанников Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой вошли в основной состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону 2019-2020 годов. Еще девять выпускников и одна воспитанница Дарья Малышкина в резервном составе сборной, сообщили в пресс-службе школы.

Три тюменца стали призерами Global Skills Challenge 2019

Три представителя Тюменской области в составе Национальной сборной WorldSkills Russia вернулись домой с наградами соревнований по профессиональному мастерству Global Skills Challenge 2019. Владислав Тетюшкин занял первое место в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Сергей Херкун в компетенции "Кирпичная кладка" и Диана Касабова в компетенции "Облачные технологии" заняли третье место.