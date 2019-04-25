Тюмень за день: 25 апреля

Фото Ирины Алькаевой

27 тысяч операций провели в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени за 8 лет

31 декабря 2010 года Министерством здравоохранения РФ был подписан приказ о начале работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. После открытия центр несколько месяцев набирал обороты, врачи консультировали, обследовали пациентов. Первая операция прошла 25 апреля 2011 года.

У четырех дачных автобусов расширится маршрут

В Тюмени в схемы движения маршрутов №98 "Совмещенный мост — Топаз 2", №99 "Областная библиотека — с/о Ручеёк", №100 "з-д Медоборудования — с/о Ручеёк" и №100к "ул. Пермякова — с/о Ручеёк" будет включена остановка "ул. Плодовая (п. Московский)". Изменения начнут действовать с 27 апреля, сообщают в Тюменьгортрансе.

В Медгороде онкобольным смогут оказывать высокотехнологичную медпомощь

Гибридная операционная, оснащенная ангиографическим комплексом экспертного класса, открылась в "Медицинском городе" Тюмени. Технология позволит хирургам проводить крайне сложные оперативные вмешательства с минимальной травматичностью и максимальной точностью — через 1,5-миллиметровый прокол на коже.

Средний размер ипотеки в Тюменской области — 2,4 млн рублей

За январь–февраль 2019 года жителям Тюменской области (с учетом автономных округов) предоставлено 7,3 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму более 17 млрд рублей. Это на 6 % выше аналогичного периода прошлого года.

Улицу Киевскую частично закроют для транспорта

В Тюмени на время капитального ремонта закроют для машин участок улицы Киевской. С 26 апреля по 9 августа 2019 года движение на автомобильной дороге будет ограничено от улицы Котовского до улицы Энергетиков.

У маршрутов № 97 и 153 станет меньше остановок

В Тюмени из схем движения автобусов №97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" и №153 "з-д Медоборудования — с/о Мичуринец" исключаются остановки "Стрелковый комплекс" и "Поворот на пляж" в прямом и обратном направлениях. Изменения начнут действовать с 27 апреля, сообщает Тюменьгортранс.