Тюмень за день: 24 апреля

Летняя школа ТюмГУ будет посвящена критическому переосмыслению этнографии и этнологии

Тюменский государственный университет объявил конкурс на участие в Летней школе "Пересборка социальной антропологии в России: история, антропология, этнография". Она пройдет в Тюмени с 5 по 11 августа, сообщили в управлении стратегическими коммуникациями вуза.

В честь праздника ветераны могут бесплатно звонить по России и в зарубежье

Накануне Дня Победы "Ростелеком" традиционно дарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 24 апреля — 1 мая

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: творческие встречи, выставки, праздник рукоделия, Kids Fest и многое другое. В обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72" расскажет более чем о 40 событиях.

В музее Словцова работает выставка "Ночные ведьмы"

В Музейном комплексе имени Словцова в рамках проекта "ART-погружение" работает выставка "Ночные ведьмы". Она посвящена летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка.

Полуфинал конкурса "Мисс IT Тюменской области" выявил лучших

Одиннадцать участниц конкурса "Мисс IT Тюменской области — 2019" встретились в полуфинале, где выступили с презентациями своих проектов перед организаторами и членами жюри. До этого они прошли этап собеседований, в котором приняли участие тридцать пять конкурсанток.