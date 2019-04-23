Тюмень за день: 23 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Тюменьгортранс предупреждает о графике автобусов в праздники

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая городской транспорт будет работать по графикам воскресных дней.

Ветераны Великой Отечественной войны бесплатно отдохнут в "Красной гвоздике"

Социально-оздоровительный центр "Красная гвоздика" принял на санаторно-курортное лечение 200 ветеранов Великой Отечественной войны из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области.

Конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху" стартует в Тюмени масштабным мероприятием

Общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху" стартует в Тюмени. 27 апреля состоится масштабное мероприятие, которое ознаменует запуск конкурса, а также объединит предпринимательское сообщество и жителей региона.

Два десятка дачных маршрутов пустят 27 апреля

С 27 апреля в Тюмени возобновят движение 21 сезонный садоводческий маршрут. В этом году на дачных направлениях будут работать 53 автобуса в рабочие дни и 73 в выходные.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.