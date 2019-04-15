В Тюмени на неделе обещают дождь и снег

В ближайшие дни тюменцев ждет куда более прохладная погода, чем на предыдущей неделе. Временами в городе возможны минусовые температуры днем и снег.

Сегодня, 15 апреля, в Тюмени до +4°C, ясно и без осадков, во вторник такая же максимальная температура, но уже с осадками в виде дождя днем, а также снег к вечеру, когда похолодает до –1°C.

В среду, 17 апреля, будет самый холодный день на неделе. Утром всего –8°C, днем температура воздуха прогреется до –4°C. В течение дня возможен небольшой снег.

В четверг, 18 апреля, днем максимум до +3°C и ясно, в пятницу, 19 апреля, чуть теплее: днем до +7°C, но пасмурно, однако без осадков.

На выходных в Тюмени сохранится плюсовая температура. В субботу, 20 апреля, днем до +3°C и возможен небольшой дождь, в воскресенье, 21 апреля, до +8°C и без осадков.