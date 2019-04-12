Тюмень за день: 12 апреля

Тюменцы могут выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема" от проекта "Афиша Тюмень"
Участники группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 во ВКонтакте имеют возможность выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема". "Афиша" проводит розыгрыш пригласительных.
На выходных в Тюмени похолодает
Теплая пятница в областном центре сменится прохладными выходными. Сегодня, 12 апреля, в городе днем, по прогнозу синоптиков, до +19°C, ясно и без осадков.
Школьники из тюменского поселка планируют создать мультфильм на английском языке
Инициативная группа из поселка Московский претендует на грант конкурса "Моя идея". Педагоги и школьники подготовили несколько проектов, один из которых – создание мультфильма на английском языке.
Школьница из Тюмени показала высокий результат на всероссийской олимпиаде по биологии
Ученица девятого класса Физико-математической школы Тюменской области Анастасия Вишницкая стала бронзовым призером 69-ой Всероссийской школьной биологической олимпиады МГУ. Она уступила лишь выпускникам столичных биологических школ.
Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 апреля
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Желаем вам чудесно отдохнуть.
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