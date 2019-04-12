Тюмень за день: 12 апреля

Тюменцы могут выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема" от проекта "Афиша Тюмень"

Участники группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 во ВКонтакте имеют возможность выиграть билеты в кинотеатр "Лазер синема". "Афиша" проводит розыгрыш пригласительных.

На выходных в Тюмени похолодает

Теплая пятница в областном центре сменится прохладными выходными. Сегодня, 12 апреля, в городе днем, по прогнозу синоптиков, до +19°C, ясно и без осадков.

Школьники из тюменского поселка планируют создать мультфильм на английском языке

Инициативная группа из поселка Московский претендует на грант конкурса "Моя идея". Педагоги и школьники подготовили несколько проектов, один из которых – создание мультфильма на английском языке.

Школьница из Тюмени показала высокий результат на всероссийской олимпиаде по биологии

Ученица девятого класса Физико-математической школы Тюменской области Анастасия Вишницкая стала бронзовым призером 69-ой Всероссийской школьной биологической олимпиады МГУ. Она уступила лишь выпускникам столичных биологических школ.

Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 апреля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Желаем вам чудесно отдохнуть.