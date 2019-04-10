Тюмень за день: 10 апреля

Тюменцы первыми увидят "Игру престолов" на большом экране

В понедельник, 15 апреля, у фанатов суперпопулярной фэнтези саги "Игра престолов" появится уникальная возможность увидеть первую серию финального сезона на большом экране. Возможность попасть на закрытый показ дарит своим абонентам телеком-оператор "Дом.ru" совместно с онлайн-сервисом Amediateka.

В Тюмени стартует викторина "Улицы Победы", посвященная Дню Победы

Викторина "Улицы Победы" проходит в Тюмени с 8 по 20 апреля. Заявки на участие принимаются до 12 апреля. В викторине могут участвовать ученики 7-10 классов, воспитанники детских юношеских центров и учреждений дополнительного образования детей Тюмени, как персонально, так и коллективами.

Бесплатные мероприятия в Тюмени 10–17 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: турнир по боксу, спектакли, игротека и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

В Тюменской области землю получили более 400 многодетных семей

С начала реализации в регионе закона Тюменской области от 2011 года о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на учет было принято 13372 семьи. Об этом сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В Тюмени пройдет региональная родительско-педагогическая конференция "Новый разум"

13 апреля в Тюмени состоится родительско-педагогическая конференция "Новый разум". Более 200 педагогов и родителей соберутся в Технопарке, чтобы получить новые знания по воспитанию, образованию и развитию детей и узнать, как быть счастливым родителем и успешным педагогом.