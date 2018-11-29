На тюменских дорогах сложная обстановка из-за снегопада

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Как и предсказывали синоптики, сегодня в Тюменскую область пришли обильные снегопады. Госавтоинспекция региона рекомендует автомобилистам минимизировать дальние и загородные поездки до улучшения погодных условий.

"Сегодня с утра особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень — Омск, где идет сильный снегопад. Видимость ухудшена, фары автомобилей различимы на расстоянии не более 80 метров. Транспорт движется со средней скоростью около 70 километров в час. На некоторых участках трассы, в том числе на мостах, где снег задерживают ограждения сооружений, наблюдаются переметы, несмотря на то, что дорожная техника работает в постоянном режиме", — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Междугородние автобусы движутся по тюменским трассам на пониженных скоростях. Если метель усилится, то будет решаться вопрос о приостановке ряда маршрутов.

В Тюмени движение транспорта затруднено на ряде участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной.

В целом аварийная обстановка контролируемая, ДТП с пострадавшими не зафиксировано. Наряды ДПС на трассах работают в усиленном режиме.

Напомним, что на пятницу, 30 ноября, на юге Тюменской объявлено предупреждение о резком похолодании. Температура воздуха ночью составит -20–25°C, местами до -30°C.