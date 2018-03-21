Тюмень за день: 21 марта

Дидюля с камерным оркестром выступит на сцене Тюменской филармонии
Музыкант-виртуоз Валерий Дидюля в сопровождении камерного оркестра выступит 23 марта на сцене Тюменской филармонии. Помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, прозвучат новые, необыкновенные по красоте композиции.
В Тюмени стартовал досрочный этап ЕГЭ
Досрочный период единого государственного экзамена стартует 21 марта и продлится до 11 апреля. В Тюмени сдать ЕГЭ досрочно намерены 300 человек.
Тюменцы увидят историю Марка Шагала
Спектакль о жизни и творчестве художника Марка Шагала вновь представит молодежный театр "Май". Показы состоятся 23 и 24 марта в 20.00 в молодежном театральном центре "Космос".
Тюменцам предложат стать общественными жилинспекторами
"Центр общественного контроля в сфере ЖКХ" запустит в 2018 году в Тюмени проект "Школа ЖКХ". Задача проекта — развитие в регионе института общественных жилищных инспекторов.
Тюмень примет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике
Программа заключительного этапа всероссийских соревнований включает решение двух заданий экспериментального тура (на выполнение каждого отводится по 2 часа 20 минут), теоретический тур и тестирование кандидатов на Международную естественнонаучную олимпиаду.
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