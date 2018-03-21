Дидюля с камерным оркестром выступит на сцене Тюменской филармонии

Музыкант-виртуоз Валерий Дидюля в сопровождении камерного оркестра выступит 23 марта на сцене Тюменской филармонии. Помимо уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, прозвучат новые, необыкновенные по красоте композиции.

Первый инструмент Валерию подарила мама, когда ему было пять лет. С детских лет он начал "экспериментировать со звуком и гитарой". Сейчас артист является автором более сотни инструментальных композиций, он сочетает в одном лице композитора, исполнителя собственных произведений и продюсера проекта "Дидюля". Ансамбль является самым гастролирующим инструментальным коллективом России. В проекте принимают участие перкуссионисты Рустем Бари и Александр Второв, клавишник Хайбула Магомедов, бас-гитарист Дмитрий Ершов) и духовая группа Валерий Складанный и Рамиль Муликов.

На родине Сервантеса музыкант знакомился с особенностями исполнения фламенко, с тех пор он всерьез занялся этим музыкальным направлением. ДиДюля исполнял акустическую программу для великого тенора Пласидо Доминго. В биографии музыканта был период, когда он играл на улице для того, чтобы заработать на жизнь. Все изменилось, когда его записи услышал известный продюсер Иосиф Пригожин. С тех пор он записал более десяти альбомов, музыку к нескольким фильмам.

Концерт начнется 23 марта в 19-00 в Тюменской филармонии. Заказ и бесплатная доставка билетов: 60-80-97.

Кроме того, проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов. Победитель получит пригласительный на две персоны на долгожданный концерт виртуозного музыканта и его команды. Узнать об условиях участия можно здесь: https://vk.com/wall-108606347_36117.