Тюменцы увидят историю Марка Шагала

Спектакль о жизни и творчестве художника Марка Шагала вновь представит молодежный театр "Май". Показы состоятся 23 и 24 марта в 20.00 в молодежном театральном центре "Космос".

В основу спектакля "Полет над городом" легла автобиография Марка Шагала "Моя жизнь". В ней художник рассказывает о детстве, проведенном в Витебске, семье, первых попытках рисования и встрече с любовью всей его жизни — Беллой Розенфельд.

По мнению режиссера театра "Май" ТИУ Марии Будыкиной, "Полет над городом" стал для них самой сложной и взрослой работой. Премьера спектакля прошла в ноябре 2017 года. После нее последовали четыре месяца изменений, уточнений, доработок, и сейчас зрителям вновь предлагают окунуться в творчество величайшего авангардиста ХХ века.

Воплотить историю о знаменитом художнике "Маю" помогла победа в конкурсе грантов МТЦ "Космос". Тогда коллектив получил поддержку в размере 180 тысяч рублей.

Билеты на спектакль "Полет над городом" можно приобрести в кассе МТЦ "Космос" или по ссылке.

Молодежный театр "Май" появился в 2014 году при Тюменском государственном архитектурно-строительном университете (ныне Тюменский индустриальный университет).