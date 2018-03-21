Тюмень примет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике

В Тюменском индустриальном университете с 9 по 14 апреля состоится финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Программа заключительного этапа всероссийских соревнований включает решение двух заданий экспериментального тура (на выполнение каждого отводится по 2 часа 20 минут), теоретический тур и тестирование кандидатов на Международную естественнонаучную олимпиаду.

Как сообщает пресс-служба вуза, кроме практической части школьников ждет насыщенная культурная программа: экскурсии на предприятия-партнеры ТИУ, посещение научных центров и лабораторий опорного университета, поездки на учебный буровой полигон в селе Успенка и в музей истории науки и техники Северного Зауралья ТИУ.

На 12 апреля запланирован флешмоб, участники которого, одетые в цвета флага Тюменской области, попробуют изобразить этот атрибут на площади перед седьмым корпусом ТИУ (ул. Мельникайте, 70). Здесь же будет дан старт Интерактивному квесту "ТИУ – территория успеха".

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по физике поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.