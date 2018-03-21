В Тюмени стартовал досрочный этап ЕГЭ

Досрочный период единого государственного экзамена стартует 21 марта и продлится до 11 апреля. В Тюмени сдать ЕГЭ досрочно намерены 300 человек.

"Большинство из них — выпускники прошлых лет, которые планируют поступление в вузы, 15 ребят – одиннадцатиклассники, которые сдают экзамен досрочно по уважительным причинам: спортсмены и участники общероссийских или международных соревнований, олимпиад и конкурсов, сроки которых совпадают с основным этапом ЕГЭ", — отмечают в департаменте образования Тюменской области.

В 2018 году наиболее востребованными для досрочный сдачи стали русский язык, математика, обществознание, физика, история, биология, информатика, химия и литература. Есть и те, кто собирается сдать экзамен по географии и устные ЕГЭ по английскому и французскому языкам.

Для досрочной сдачи ЕГЭ в Тюмени будет задействован один пункт проведения экзамена.

"На досрочных экзаменах впервые будет применяться технология печати и сканирования полного комплекта контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ, ребята получат чёрно-белые бланки", — рассказала член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Елена Лобовская.