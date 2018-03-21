Тюменцам предложат стать общественными жилинспекторами

"Центр общественного контроля в сфере ЖКХ" запустит в 2018 году в Тюмени проект "Школа ЖКХ". Задача проекта — развитие в регионе института общественных жилищных инспекторов.

Формировать в Тюменской области постоянно действующие структуры общественных жилищных инспекторов, осуществляющих на постоянной основе консультирование населения по вопросам ЖКХ, планируют с помощью просветительских мероприятий.

В рамках проекта предполагается максимально широкое информирование населения об основах защиты прав граждан в сфере ЖКХ и привлечение заинтересованных участников к более углубленному изучению деятельности в сфере общественного контроля. Прошедшие необходимое обучение тюменцы смогут выступать в роли общественных жилищных инспекторов, их деятельность будет включать работу на постоянной горячей линии, индивидуальное консультирование граждан, в том числе в районах и малых городах Тюменской области, а также организацию и проведение мероприятий общественного контроля.

"Главным смыслом проекта является создание системы заинтересованных граждан — активистов общественного контроля в сфере ЖКХ, которые по месту своего проживания могли бы эффективно осуществлять работу по обращениям заявителей и по мероприятиям общественного контроля и обеспечить в будущем устойчивый мониторинг ситуации в коммунальной сфере, содействуя исполнению ФЗ "Об общественном контроле", — отмечают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.