Маршрут №46 продлят до ЖК "Звездный городок"

В Тюмени с 17 марта изменится схема движения и расписание маршрута №46 "Совмещенный мост – ул. Таллинская". Его продлят до остановочного пункта "ЖК "Звездный городок".

Как сообщили в Тюменьгортрансе, движение обновленного маршрута будет организовано по улице Мельникайте через Совмещенный мост и улице Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "парк им. Гагарина", "Больница", "Школа № 48", "Аптека", "ул. Мусоргского", "поворот на автобазу № 100" в прямом и обратном направлениях, а также остановка "Совмещенный мост" при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения остановки не исключаются.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.