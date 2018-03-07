Маршрут №46 продлят до ЖК "Звездный городок"

12:40 07 марта 2018
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В Тюмени с 17 марта изменится схема движения и расписание маршрута №46 "Совмещенный мост – ул. Таллинская". Его продлят до остановочного пункта "ЖК "Звездный городок".

Как сообщили в Тюменьгортрансе, движение обновленного маршрута будет организовано по улице Мельникайте через Совмещенный мост и улице Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "парк им. Гагарина", "Больница", "Школа № 48", "Аптека", "ул. Мусоргского", "поворот на автобазу № 100" в прямом и обратном направлениях, а также остановка "Совмещенный мост" при движении в сторону улицы Харьковской. Из прежней схемы движения остановки не исключаются.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".  Узнать расписание можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобус , общественный транспорт , остановки , Тюменьгортранс
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