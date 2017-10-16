На этой неделе в Тюмень придет ненастье

На смену солнечным дням в Тюмень придет ненастье. С середины этой недели начнутся дожди.
Сегодня, 16 октября, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 8 градусов. Такая же погода сохранится во вторник. В среду и четверг пройдет дождь, термометр покажет около 7-9 градусов тепла днем, в пятницу похолодает до плюс 4, также ожидаются осадки.
В выходные синоптики прогнозируют максимум 2 градуса выше нуля, в воскресенье пройдет дождь.
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