На этой неделе в Тюмень придет ненастье

На смену солнечным дням в Тюмень придет ненастье. С середины этой недели начнутся дожди.

Сегодня, 16 октября, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 8 градусов. Такая же погода сохранится во вторник. В среду и четверг пройдет дождь, термометр покажет около 7-9 градусов тепла днем, в пятницу похолодает до плюс 4, также ожидаются осадки.

В выходные синоптики прогнозируют максимум 2 градуса выше нуля, в воскресенье пройдет дождь.