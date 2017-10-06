На тюменской набережной появится шестиметровая рампа

В Тюмени на набережной установят шестиметровую рампу для любителей экстремальных трюков. Опробовать ее можно будет уже завтра, 7 октября. В 13 часов там стартуют соревнования по кик-скутеру.
"Победителю достанется новый самокат. Также все желающие смогут принять участие в образовательных мастер-классах, которые проведут опытные инструкторы. Для этого специально привезут весь необходимый инвентарь: скейты, лонгборды и самокаты", — рассказывают организаторы, тюменский "Союз экстремальных видов спорта".
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