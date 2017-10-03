Тюмень за день: 3 октября

Улицу Кореневского в Тюмени закроют для движения до 22 октября

В связи с устранением дефектов и повреждений автомобильной дороги по улице Андрея Кореневского на участке от дома № 142 по улице Московский тракт до пересечения с улицей Кремлевской будет временно прекращено движение транспорта с 4 по 22 октября.

На тюменском вокзале открылась выставка гравюр из Государственного исторического музея

Выставка гравюр "История железных дорог" открылась вчера, 2 октября, на тюменском железнодорожном вокзале. Три десятка репродукций, выполненных в технике гравюры, попали в Тюмень из собрания Государственного исторического музея в Москве.

Тюменских школьников научат снимать соцрекламу

За реализацию этого проекта взялись активисты общественной организации "Работающая молодежь Сибири" во главе с ее председателем Святославом Варнашовым.

В Тюмени запускают новый крупный канализационный коллектор в районе Полевой

Специалисты тюменского водоканала и строители готовятся к запуску нового канализационного коллектора на улице Полевой, который будет обеспечивать бесперебойную перекачку канализационных стоков практически всей западной части Тюмени и районов перспективной застройки.

Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов

В Тюмени готовится к открытию детский технопарк "Кванториум" на базе дворца творчества и спорта "Пионер". Детский технопарк "Кванториум" – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля.