Тюмень за день: 3 октября

Улицу Кореневского в Тюмени закроют для движения до 22 октября
В связи с устранением дефектов и повреждений автомобильной дороги по улице Андрея Кореневского на участке от дома № 142 по улице Московский тракт до пересечения с улицей Кремлевской будет временно прекращено движение транспорта с 4 по 22 октября.
На тюменском вокзале открылась выставка гравюр из Государственного исторического музея
Выставка гравюр "История железных дорог" открылась вчера, 2 октября, на тюменском железнодорожном вокзале. Три десятка репродукций, выполненных в технике гравюры, попали в Тюмень из собрания Государственного исторического музея в Москве.
Тюменских школьников научат снимать соцрекламу
За реализацию этого проекта взялись активисты общественной организации "Работающая молодежь Сибири" во главе с ее председателем Святославом Варнашовым.
В Тюмени запускают новый крупный канализационный коллектор в районе Полевой
Специалисты тюменского водоканала и строители готовятся к запуску нового канализационного коллектора на улице Полевой, который будет обеспечивать бесперебойную перекачку канализационных стоков практически всей западной части Тюмени и районов перспективной застройки.
Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов
В Тюмени готовится к открытию детский технопарк "Кванториум" на базе дворца творчества и спорта "Пионер". Детский технопарк "Кванториум" – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля.
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