Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени приглашает педагогов

В Тюмени готовится к открытию детский технопарк "Кванториум" на базе дворца творчества и спорта "Пионер". В настоящее время проводится набор педагогов, сообщили в пресс-службе "Пионера".

Детский технопарк "Кванториум" – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Здесь дети будут заниматься решением реальных задач в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других.

"Главные качества, по которым ведется конкурсный отбор, - открытость новому, способность увидеть в ученике потенциал и раскрыть его, готовность к совместной с ребенком творческой деятельности и, конечно, экспертные знания в соответствующей профессиональной области – прокомментировал Сергей Лысов, директор Дворца творчества и спорта "Пионер". – Участвовать в работе "Кванториума" будут преподаватели, магистранты и аспиранты вузов, а также резиденты Тюменского технопарка".

По его словам, некоторых профессий, на развитие которых ориентирован тюменский "Кванториум", еще нет на рынке труда, это профессии будущего, которые потребуются через несколько лет. Например, оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати в строительстве, менеджер непрерывности бизнеса и т.д. Таким образом, в перспективе "Кванториум" нацелен на обеспечение "кадрового резерва" для системы профессионального и высшего инженерного образования.

Педагогам, желающим вступить в коллектив "Кванториума" и стать частью интересного проекта, следует обратиться по телефону: 8(3452)688-576 (доб.65). Набор педагогов ведется по следующим направлениям образовательной деятельности: Автоквантум, Аэроквантум, Промдизайн, Робоквантум, IT-квантум, Hi-Tec цех.

Полноценно тюменский "Кванториум" заработает после реновации помещений дворца "Пионер" по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а (бывшая Станция юных техников). Это планируется до конца 2017 года.

Отметим, в прошлом году в стране было создано 24 детских технопарка, в 2017 году их количество приблизится к 50 на территории 37 субъектов Российской Федерации.