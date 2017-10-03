Тюменских школьников научат снимать соцрекламу

За реализацию этого проекта взялись активисты общественной организации "Работающая молодежь Сибири" во главе с ее председателем Святославом Варнашовым.

Руководитель сообщил, что 5% эфирного времени, согласно ФЗ "О рекламе", телеканалы должны отводить под социальную рекламу и формирование общественного мнения. В реальности же этой норме никто не следует. Так, по данным Общественной палаты РФ, канал СТС отводит под социальный контент лишь 0,28% своего эфира. Медиавладельцы мотивируют свой перекос в пользу коммерции тем, что социальная тематика никому не нужна, да и нет качественных видеороликов.

- На самом деле эта проблема решаема: достаточно привлечь в данную сферу молодые таланты и общественные институты, чтобы лед тронулся, - подчеркнул Святослав Варнашов.

Цель проекта "Смыслы в объективе" – подключить школьников к процессу создания качественных видеороликов на общественно-значимую и социально-полезную тематику. Темы могут быть самыми разными: "Беру ответственность на себя", "Сила в единстве", "Береги свою страну", "Умей сотрудничать", "Храни свою историю", и другими.

Впоследствии созданная продукция может быть представлена на фестивалях социальной рекламы.

Святослав Варнашов и его единомышленники уже давно работают в сфере общественно значимого видеоконтента. В конце 2016 года ребята выиграли Президентский грант на производство профориентационных видеофильмов для учащихся тюменских школ. И теперь все свои усилия прилагают к тому, чтобы через видеоролики мотивировать молодежь к освоению профессий, связанных с высокотехнологичными отраслями экономики России. Экономика будущего – это новые материалы, сенсорные, аддитивные технологии, бионика, искусственный интеллект, управление робототехническими комплексами, квантовые коммуникации.

На днях Святослав Варнашов представил участникам круглого стола, специалистам сферы молодежной политики, департаментов образования города и области, сферы труда и занятости, педагогам общеобразовательных учреждений ряд созданных общественниками видеофильмов.

Общеобразовательные учреждения и подведомственные учреждения департаментов по молодежной политике готовы взять их на вооружение.

Фото автора.

Радослав Васильев