На тюменском вокзале открылась выставка гравюр из Государственного исторического музея

Выставка гравюр "История железных дорог" открылась вчера, 2 октября, на тюменском железнодорожном вокзале.

Три десятка репродукций, выполненных в технике гравюры, попали в Тюмень из собрания Государственного исторического музея в Москве.

Работы были сделаны известными мастерами и в 1870–1890-х годах появлялись на страницах таких изданий, как "Живописная Россия", "Всемирная иллюстрация" и "Русская старина".

В пресс-службе Тюменского региона СвЖД рассказали, что выставка, размещенная в зале ожидания на первом этаже, пробудет там четыре месяца.

Вчера аналогичные выставки открылись на Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, на вокзале Адлер города Сочи, а также на вокзалах в городах Архангельск, Воронеж, Владивосток, Иркутск, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Ухта, Хабаровск, Челябинск, Чита.