Улицу Кореневского в Тюмени закроют для движения до 22 октября

В связи с устранением дефектов и повреждений автомобильной дороги по улице Андрея Кореневского на участке от дома № 142 по улице Московский тракт до пересечения с улицей Кремлевской будет временно прекращено движение транспорта с 4 по 22 октября.
Объехать участок можно по улице Кремлевской и Московскому тракту.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города просит автомобилистов принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.
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