Улицу Кореневского в Тюмени закроют для движения до 22 октября

В связи с устранением дефектов и повреждений автомобильной дороги по улице Андрея Кореневского на участке от дома № 142 по улице Московский тракт до пересечения с улицей Кремлевской будет временно прекращено движение транспорта с 4 по 22 октября.

Объехать участок можно по улице Кремлевской и Московскому тракту.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города просит автомобилистов принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения и следовать указаниям временных дорожных знаков.