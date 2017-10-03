В Тюмени запускают новый крупный канализационный коллектор в районе Полевой

Специалисты тюменского водоканала и строители готовятся к запуску нового канализационного коллектора на улице Полевой, который будет обеспечивать бесперебойную перекачку канализационных стоков практически всей западной части Тюмени и районов перспективной застройки.

Сейчас завершен первый этап строительства коллектора — на участке от улицы Чернышевского до улицы Флотской.

"Данный коллектор — это крайне важный участок городской системы водоотведения и один из главных коллекторов, обеспечивающих перекачку стоков, — говорит Виталий Гурский, директор по производству компании "Тюмень Водоканал". — Старый коллектор имел очень высокий износ, на нем отмечались просадки и разрушения свода, что могло привести к сбоям в работе городской системы водоотведения и провалам грунта. Крайне важно было провести замену этого участка, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную работу, а также водоотведение районов перспективной застройки".

Ежесуточно по этому коллектору будет перекачиваться более 17000 кубических метров канализационных стоков, это составляет порядка 10 процентов от общего объема канализационных стоков всей Тюмени.

Напомним, что для проведения работ по подключению нового участка канализационного коллектора специалистам водоканала предстоит ограничить подачу воды по водоводам, проходящим по территории Калининского административного округа. Водоснабжение в большей его части будет отсутствовать с 23.59 3 октября до 23.59 4 октября.

Строительство нового коллектора по улице Полевой реализуется в рамках инвестиционной программы тюменского водоканала. В этом году также предстоит завершить работы по строительству еще одного участка нового коллектора — от улицы Флотской до улицы Луначарского, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".