Тюменцев просят подготовиться к масштабному отключению воды

Жителям Тюмени рекомендуют запастись водой. На следующей неделе в городе планируют запустить новый канализационный коллектор на улице Полевой. Специфика работ по переключению на него подразумевает полное осушение этого участка, по-другому произвести такие масштабные работы просто технически невозможно.

"Для проведения работ по переключению мы будем вынуждены временно ограничить подачу воды с Метелёвской водоочистной станции, чтобы обеспечить осушение коллектора для проведения работ, — говорит начальник центральной диспетчерской службы "Тюмень Водоканал" Дмитрий Бычков. — Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам в другие части города, чтобы минимизировать перебои в водоснабжении".

Ограничение водоснабжение начнется по плану в 23:59 3 октября (вторник), полностью восстановить водоснабжение планируется к 23:59 4 октября (среда). В связи с проводимыми работами водоснабжение будет отсутствовать в большей части Калининского административного округа в границах: улица Первомайская — улица Волгоградская — улица Интернациональная — Объездная дорога — река Тура, а также в населенных пунктах Рощино, Метелёво, Луговое.

Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут отмечаться в границах: от улицы Первомайской — улицы Волгоградской — улицы Интернациональной до района Войновки между рекой Тура и Объездной дорогой, за исключением района Лесобазы.

"Новый канализационный коллектор будет обеспечивать бесперебойное канализование практически всего Калининского административного округа, это один из крупномасштабных проектов инвестиционной программы. Мы рекомендуем заблаговременно произвести необходимый запас воды, а также более рационально расходовать воду в период снижения параметров давления в городской водопроводной сети. Приносим извинения за временные неудобства", — говорит руководитель пресс-службы компании "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

Красным обозначен район, где будет отсутствовать водоснабжение, синим — где возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия