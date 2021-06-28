В Тюмени приступили к четвертому этапу опрессовок

Сегодня бригады УСТЭК приступили к четвертому этапу гидравлических испытаний тепловых сетей в Тюмени. Он продлится до 9 июля и охватит периметр улиц Республики, Энергетиков, Рижской, Пржевальского, Пермякова.

25 июня завершился третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей, который продолжался 12 дней вместо отведенных по законодательству 14, и охватывал часть домов по улицам Широтной, Монтажников, Карла Маркса, Мельникайте, Московский тракт.

"Сокращение продолжительности гидравлических испытаний стало возможным благодаря мобилизации всех ресурсов УСТЭК — работа бригад в период подготовки к отопительному сезону идет в непрерывном режиме. Так, с начала гидравлических испытаний было проверено на прочность и плотность 363,5 км тепловых сетей города, выявлено и устранено 127 повреждений", — сообщает пресс-служба УСТЭК.

Полный список адресов и график отключения горячего водоснабжения размещен на сайте.