Половину Ишима почти на двое суток отключат от центрального водоснабжения

09:53 12 июля 2023
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В залинейной части города Ишима, а также селе Стрехнино, деревне Зырянке, поселке Лозовом с 22 часов 14 июля до 24 часов 16 июля будет отключено водоснабжение, пишет "Ишимская правда" со ссылкой на АО "Водоканал".

Отключение водоснабжения произведут в связи с плановыми работами по дезинфекции и промывке резервуара чистой воды и водопроводных сетей на вышеуказанных территориях.

Теги: водоснабжение , Ишим , отключение
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