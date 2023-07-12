Половину Ишима почти на двое суток отключат от центрального водоснабжения

В залинейной части города Ишима, а также селе Стрехнино, деревне Зырянке, поселке Лозовом с 22 часов 14 июля до 24 часов 16 июля будет отключено водоснабжение, пишет "Ишимская правда" со ссылкой на АО "Водоканал".

Отключение водоснабжения произведут в связи с плановыми работами по дезинфекции и промывке резервуара чистой воды и водопроводных сетей на вышеуказанных территориях.