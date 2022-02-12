Куда обращаться, если отключили свет и воду

Воду и свет тюменцам могут отключить по двум причинам — неоплата услуг и ремонт на сетях. При этом запрещено лишать отопления и холодного водоснабжения жителей многоквартирных домов. Об этом рассказала прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Ирина Калинина.

По ее словам, отключение услуг подчиняется правилам — должника должны уведомить заранее и дать время добровольно выплатить накопившуюся сумму. А уведомлять о ремонте и сопутствующем отключении коммунальные компании должны минимум за 10 дней.

"К сожалению, предприятия допускают нарушения. Чаще всего — слишком долго устраняют инцидент на сети, превышая нормативный срок. То есть люди находятся без электричества и воды больше суток. Второе по частоте нарушение — должников не уведомляют надлежащим образом. Присылают уведомление по другому адресу или сокращают сроки для добровольного погашения", — рассказала Ирина Калинина.

Если в квартире нет воды или света, советует специалист, стоит обратиться в свою управляющую организацию, а жителям частных домов — в ресурсно-снабжающую компанию. Тюменцы вправе письменно обратиться в государственную-жилищную инспекцию или территориальную прокуратуру, сообщает Вслух.ру.