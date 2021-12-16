В Тюмени в 158 жилых многоквартирниках сегодня на ночь выключат воду

Тюменский водоканал вводит в эксплуатацию новый водовод протяжённостью более 2 км и диаметром 400 мм. По новым сетям чистая вода придёт к 14 многоэтажным домам жилого комплекса в створе улиц Ямской и Медовой. Для подключения нового водопровода к городской системе водоснабжения потребуется на несколько часов осушить магистральный водовод диаметром 1000 мм, поэтому подача воды в этой части города будет органичена в течени2 12 чаов

На время проведения работ с 22:00 16 декабря до 10:00 17 декабря будет ограничено водоснабжение в 158 многоквартирных жилых домах. Кроме того, в часы максимального водоразбора возможно пониженное давление в створе улиц 50 лет ВЛКСМ – Монтажников – район Новопатрушева – Солнечная(Патрушева) – Волостная (Комарово) – Спасская – Губернская – Закалужская - 9 Января – Московский тракт.

"Для того, чтобы сократить время отключения водоснабжения, всю подготовительную работу мы выполнили заранее: установили задвижки и врезали патрубки. Использовали технологию врезки под давлением, чтобы не ограничивать водоснабжение. Финальную часть работ запланировали на ночные часы, чтобы как можно меньше неудобств доставить нашим абонентам", – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Полный список адресов размещен на сайте компании "Росводоканал Тюмень" в разделе "Отключения водоснабжения". Приносим извинения за временные неудобства и просим сделать необходимый запас воды, сообщают в компании "Росводоканал Тюмень"