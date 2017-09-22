Тюмень за день: 22 сентября

Новый концертный сезон в Тюменской филармонии откроет Борис Березовский

Новый концертный сезон в Тюменской филармонии стартует 26 сентября. Откроет его совместный концерт филармонического оркестра и одного из лучших пианистов мира Бориса Березовского.

Тюменские нейрохирурги избавили юного москвича от гигантской опухоли мозга

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени используют все возможные шансы, чтобы спасти самых тяжелых пациентов, оперировать которых не берутся в других клиниках. Случай 6-летнего Сёмы из Москвы с диагнозом "онкология головного мозга" в очередной раз доказал, что в борьбе за жизнь стоит рисковать.

Первая утренняя электричка из Тюмени в Тобольск будет бесплатной

С 1 октября на Свердловской железной дороге по маршруту Тюмень–Тобольск ежедневно начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. В честь запуска нового электропоезда в этот день все желающие смогут прокатиться по маршруту Тюмень-Тобольск и обратно бесплатно.

ДК "Нефтяник" проведет мероприятие для ветеранов

Ко Дню пожилого человека 28 сентября сотрудники ДК "Нефтяник" проведут выездное праздничное мероприятие для жителей Пансионата для ветеранов войны и труда.

Тюменцам предлагают провести деловые встречи в необычном месте

Организовать деловые мероприятия, конференции, корпоративные соревнования тюменским компаниям помогут в необычном ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров", расположенном под Тюменью.