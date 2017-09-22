Новый концертный сезон в Тюменской филармонии откроет Борис Березовский

Новый концертный сезон в Тюменской филармонии стартует 26 сентября. Откроет его совместный концерт филармонического оркестра и одного из лучших пианистов мира Бориса Березовского.

"Программа уникальная по своей сложности, виртуозности, но в тоже время абсолютно демократична, так как будут исполнены очень известные сочинения Брамса и Стравинского, - рассказал главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков. - Безусловно, Концерт № 1 Брамса играется не часто, так как исполнение предполагает наличие двух высокопрофессиональных исполнителей: симфонического оркестра и солиста - пианиста. С нами сыграет один из лучших пианистов мира Борис Березовский. В прошедшем сезоне Борис играл с Тюменским оркестром Концерт № 3 Рахманинова с огромным успехом. В этом сезоне еще одна вершина фортепианного искусства – Концерт № 1 Брамса. Это совершенное по форме и содержанию сочинение с наличием огромных эмоций и тонкой лирики".

Во втором отделении оркестр исполнит музыку балета Стравинского "Петрушка". Это одно из самых русских сочинений в мировой музыкальной литературе. Феерический блеск оркестрового звучания, использование в балете многих русских народных песен. Балет – улица, балет праздник. И в тоже время – полный драматизма сюжет.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.