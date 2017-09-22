Тюменцам предлагают провести деловые встречи в необычном месте

Организовать деловые мероприятия, конференции, корпоративные соревнования тюменским компаниям помогут в необычном ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров", расположенном под Тюменью.

"Дом Пионеров" сразу располагает гостей своей уютной и близкой всем, кто еще помнит о годах СССР, атмосферой. Участники любого делового мероприятия смогут почувствовать, будто они переместились во времени и оказались на партсобрании.

Место подойдет как для переговоров с бизнес-партнерами, так и для продолжительных мероприятий. К услугам гостей имеется конференц-зал, ресторан, 26 гостиничных номеров различного класса, возможности для отдыха – спа, бильярд, и, конечно, "изюминка" комплекса – единственный в Тюменской области Музей Пионерии.

Коллекция музея поистине удивительна. В ней представлен даже частично восстановленный комплект рабочего стола с диваном из натуральной кожи, который, по некоторым сведениям, находился в одной из многочисленных резиденций Иосифа Сталина.

"Дом Пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.