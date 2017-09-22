ДК "Нефтяник" проведет мероприятие для ветеранов

Ко Дню пожилого человека 28 сентября сотрудники ДК "Нефтяник" проведут выездное праздничное мероприятие для жителей Пансионата для ветеранов войны и труда.

Откроет его литературная гостиная, где выступят поэты Тюменской области Юлия Стафеева, Владимир Ордовский и другие. Все желающие из числа зрителей тоже смогут прочесть стихи любимых поэтов.

Также в концертной программе "Золотая осень" - совместное выступление жителей пансионата и известной исполнительницы авторской песни Юлии Варламовой.

В это время в группе ДК "Нефтяник" в социальной сети "ВКонтакте" пройдет онлайн-фотовыставка "Любовь сквозь годы". Для участия в ней необходимо прислать фотографию бабушек и дедушек на электронный адрес: konkurs@dkn72.ru с пометкой "Любовь сквозь годы" и контактными данными (ФИО, телефон).

Фотографии будут пронумерованы и размещены в отдельный альбом в группе в контакте https://vk.com/club112508757. 14 самых активных участников получат пригласительные билеты на XIV открытый городской фестиваль "Осенняя рапсодия-2017" в ДК "Нефтяник".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.