Тюменские нейрохирурги избавили юного москвича от гигантской опухоли мозга

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени используют все возможные шансы, чтобы спасти самых тяжелых пациентов, оперировать которых не берутся в других клиниках. Случай 6-летнего Сёмы из Москвы с диагнозом "онкология головного мозга" в очередной раз доказал, что в борьбе за жизнь стоит рисковать.

Предвестником тяжелого диагноза стал тревожный симптом, который обеспокоил маму Семёна, Ирину. Она стала замечать, что мальчик не слышит на правое ухо. Результаты компьютерной и магниторезонансной томографии показали гигантскую опухоль в головном мозге ребенка, произрастающую из нервного ствола.

"Сначала мы были в шоке и не знали, что делать. Но медлить было нельзя, опухоль практически не операбельна. Московские врачи нам сразу сказали, что Сёме смогут помочь только в нейрохирургическом центре в Тюмени, где работает Альберт Суфианов, который творит чудеса и буквально вытаскивает людей с того света. Мы почитали информацию о центре в интернете и решили сюда обратиться. К счастью, на сайте есть опция онлайн-консультирования. Специалисты посмотрели наши снимки и сказали срочно приезжать на операцию. С момента обращения до проведения операции прошло всего несколько дней", - рассказывает Ирина.

Сёма поступил в центр в июле. Оперировать мальчика взялся главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов. Шансов на успех было мало. Во время операции выяснилось, что опухоль внутримозговая, это еще больше усложнило дело. Варианта было два : удалить опухоль гистологически и зашить рану или рискнуть, но удалить ее радикально и тотально. Посоветовавшись с коллегами, Альберт Акрамович выбрал последнее.

"Как показала жизнь, мы рискуем не зря. Операция длилась 10 часов, помогали все специалисты из нашей команды. Мы изначально предполагали, что в любой момент у мальчика может остановиться сердце, поэтому на операцию шли с кардиостимулятором. За процессом пристально следили анестезиологи и нейрофизиологи. В результате удалось зайти между опухолью и стволом мозга, чтобы удалить только патологическую ткань. В противном случае ребенок не пережил бы операцию", - вспоминает Альберт Акрамович.

По его словам, до создания в стране федеральных нейрохирургических центров пациенты с подобными патологиями были обречены. Сегодня же, благодаря активной поддержке федеральных властей и правительства Тюменской области, ФЦН в Тюмени располагает всеми материально-техническими возможностями для проведения сложнейших операций, в том числе гибридной компьютерной операционной.

Визитной карточкой учреждения является применение малоинвазивных методов нейрохирургии, которые позволяют сократить время пребывания пациента в реанимации и стационаре. Особенно это актуально в детской нейрохирургии, ведь мозг ребенка особо чувствителен к травмам.

После операции Сёма четыре недели провел в реанимации. Там он отметил свой шестой день рождения и принимал поздравления от специалистов ФЦН. Он уже самостоятельно ест, пьет, рисует, пишет в прописях и катается на машинках в детской игровой комнате.

"Хотелось бы выразить всем благодарность. В центре к нам отнеслись со всей душой. Спасибо судьбе, которая привела нас сюда. Мой ребенок жив, у него ясная голова, уверена, что уже через месяц он сможет ходить самостоятельно. Для этого большую работу проделали реабилитологи. Чувствую себя здесь как дома, и не кривя душой, могу сказать, что жалко уезжать и буду очень скучать", - призналась мама Сёмы.

Дома мальчика с нетерпением ждут родные. Папа спешит порадовать сына долгожданным подарком – щенком чихуахуа, о котором так мечтал Сёма.