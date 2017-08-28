По центру Тюмени пройдет крестный ход

Фото: группа "Знаменский кафедральный собор г. Тюмень" / vk.com

29 августа, в день празднования образа Спаса Нерукотворного, по центральным улицам Тюмени пройдет крестный ход.

В 9 часов в Знаменском соборе состоится литургия, которую возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 11 часов пройдет крестный ход от Знаменского собора до Спасской церкви и обратно (ул. Семакова — ул. Ленина — Спасская церковь — ул. Челюскинцев — ул. Хохрякова — памятный камень на месте взорванной церкви Успения Пресвятой Богородицы — ул. Семакова), сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.