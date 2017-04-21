Крестный ход в центре Тюмени ограничит движение транспорта

Крестный ход пройдет в Тюмени 23 апреля с 11 до 12 часов в христианский праздник Фомино воскресенье (Антипасха). Шествие проследует по маршруту: ул. Семакова – ул. Ленина – ул. Челюскинцев – ул. Володарского – ул. Семакова.

Тюменских автолюбителей просят принять информацию к сведению и быть внимательными при движении по данному маршруту, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.