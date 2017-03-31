В выходные в Тюмени похолодает

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Тюмени ожидается незначительное похолодание, возможны осадки в виде снега.
Сегодня, 31 марта, днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки, но к вечеру опустится до минус 5 и пройдет снег.
Днем в первых числах апреля ожидается до двух градусов ниже нуля, в субботу обещают снег. В ночные часы температура может опуститься до 8 градусов мороза. В начале следующей недели погода существенно не изменится.
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