В выходные в Тюмени похолодает

09:10 31 марта 2017
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primorye24.ru

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Тюмени ожидается незначительное похолодание, возможны осадки в виде снега.

Сегодня, 31 марта, днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки, но к вечеру опустится до минус 5 и пройдет снег.

Днем в первых числах апреля ожидается до двух градусов ниже нуля, в субботу обещают снег. В ночные часы температура может опуститься до 8 градусов мороза. В начале следующей недели погода существенно не изменится.  

Теги: прогноз погоды
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