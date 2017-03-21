УК выплатит поскользнувшейся на тротуаре тюменке 50 тысяч рублей

13:43 21 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени в прокуратуру обратилась 59-летняя пенсионерка, травмировавшаяся из-за беспечности управляющей компании.

Инцидент произошел 29 января около дома №127 на улице Московский тракт. Женщина поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала. У нее диагностировали травму грудной клетки и неосложненные переломы трех ребер.

Прокуратура выяснила, что обслуживанием территории у дома, где упала тюменка, занимается управляющая компания "Уют", которая не приняла мер для уборки наледи.

К УК предъявили иск о возмещении морального вреда. Рассмотрев дело, суд взыскал в пользу пенсионерки 50 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. 

Теги: лед , иск , управляющие компании
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017