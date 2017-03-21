Транспортную фирму оштрафовали за брошенную посередине Туры баржу

В Тюмени транспортная прокуратура разыскала владельца баржи-площадки "Ангар-1", отстаивавшейся на Туре в районе автомобильного моста Челюскинцев.

"Мы выявили нарушения требований водного законодательства. Предприятию ООО "ФлотСервис", которому принадлежит баржа, право пользования водным объектом на указанном участке Туры не предоставлялось. Договор водопользования не заключен, что является нарушением требований Водного кодекса РФ", — пояснили в транспортной прокуратуре.

Региональный Росприроднадзор оштрафовал директора "ФлотСервиса" на 10 тысяч рублей за правонарушение по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью).