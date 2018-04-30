В Тюменской области будут развивать водный транспорт

В Тюменской области в 2018 году выделено 29 млн 653 тыс. рублей на обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры" и подпрограммы "Развитие транспорта".

Как сообщили в Тюменской областной думе, в 2019 году на эти цели планируется выделить 30 млн 871 тыс. рублей, в 2020-2022 годах — по 32 млн 595 тыс. ежегодно.

Правительство Тюменской области по государственной программе "Сотрудничество" ежегодно субсидирует два маршрута перевозок внутренним водным транспортом. Это Тобольск — Малая Бича — Тобольск, а также участок водного пути Ханты-Мансийск — Березово на маршруте Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард. Перевозчикам возмещают расходы, связанные с эксплуатационными затратами на содержание судов, что позволяет сохранять маршрутную сеть, уровень доходности и поддерживать суда перевозчиков в технически исправном состоянии.

В 2017 году по маршруту Тобольск — Малая Бича — Тобольск выполнено 90 рейсов, перевезено 4 тыс. 13 пассажиров. Субсидирование из регионального бюджета составило 25 млн 687 тыс. рублей. В планах на 2018 год – сохранить количество рейсов и увеличить размер субсидирования до 28 млн 774 тыс. рублей.

По маршруту Ханты-Мансийск — Березово в прошлом году выполнено 493 рейса, перевезено 61 тыс. 68 пассажиров. Общий объем субсидий составил 75 млн 455 тыс. рублей. План на 2018 год — 308 рейсов, 59 тыс. 334 пассажира, размер субсидирования перевозок из бюджета должен составить 66 млн 354 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках областного конкурса "Молодые профессионалы" появится новая компетенция – "Эксплуатация грузового и речного транспорта". Также региональные власти планируют подготовить необходимые технико-экономические обоснования, чтобы обратиться в Федеральное агентство морского и речного транспорта с предложением об изменения категории внутренних водных путей на отдельных участках Туры, Тобола и Тавды на более высокую. Это положительно отразится на развитии предприятий водного транспорта и отрасли в целом, пишет "Вслух.ру".