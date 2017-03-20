Тюменская скорая: треть уличных выездов оказываются напрасными

В выходные в Тюмени и Тюменском районе бригады скорой помощи совершили 185 выездов в общественные места. Большая часть вызовов была связана с травмами, судорогами и бессознательными состояниями.

Около 60 вызовов оказались безрезультатными. Пациенты отказывались от осмотра и оказания медицинской помощи либо покидали место вызова до приезда бригады.

"Стоит поинтересоваться у человека, нужен ли вызов бригады скорой. Если человек отказывается от медицинской помощи, но вы беспокоитесь, что он может получить обморожение или общее переохлаждение организма, вызовите наряд полиции. Если человек нуждается в экстренной помощи, то есть у него кровотечение, судороги, остановка дыхания, то окажите ему первую помощь и оставайтесь рядом вплоть до прибытия медиков", — советуют на тюменской станции скорой помощи.

Как отмечают специалисты, нередко очевидцы не могут определить, что с человеком произошло, насколько тяжелое его состояние. В этом случае следует четко и полно отвечать на вопросы диспетчера скорой медицинской помощи, полученная информация помогает специалисту определить срочность повода и профиль бригады: взрослая, детская реанимация, педиатрическая, психиатрическая.

Так, в воскресенье тюменец не прошел мимо 61-летней женщины, получившей травму возле Центрального рынка. Молодой человек вызвал скорую помощь, а в разговоре с диспетчером отметил, что пострадавшая в сознании, но не может встать и говорить. Через восемь минут бригада медиков диагностировала у пациентки гематому в области верхней челюсти слева. Как выяснилось, женщина споткнулась и упала, ударившись головой. С подозрением на черепно-мозговую травму пенсионерку доставили в больницу.