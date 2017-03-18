Тюмень за день: 17 марта

Выходные в Тюмени пройдут без погодных сюрпризов

Небесная канцелярия в эти выходные, согласно прогнозу синоптиков, не готовит тюменцам никаких сюрпризов. Температура воздуха в светлое время суток будет незначительно превышать нулевую отметку, осадков не ожидается.

В Тюмени проверят сирены гражданской обороны

Сегодня, 17 марта, в 11.30 тюменцы услышали сигналы электрических сирен. Это была техническая проверка централизованной системы оповещения.

Тюменцев просят не привозить из отпусков кастеты и метательные звездочки

С начала года таможенники тюменского аэропорта возбудили шесть дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным ввозом холодного оружия. Чаще всего нарушителями неожиданно для себя становились вернувшиеся с отдыха тюменцы, не знающие о том, что перемещать такие сувениры через таможенную границу физическим лицам в личных целях нельзя.

Молодая тюменская лыжница взяла медали первенства России

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет накануне стартовало в Сыктывкаре (Республика Коми).

Спасатели просят тюменцев быть готовыми к резкому потеплению

Сибирский региональный центр МЧС рекомендует готовиться к подтоплению талыми водами домовладельцев в ряде регионов, в том числе и в Тюменской области. Резкое потепление, прогнозируемое синоптиками, спровоцирует интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек.