Выходные в Тюмени пройдут без погодных сюрпризов

Небесная канцелярия в эти выходные, согласно прогнозу синоптиков, не готовит тюменцам никаких сюрпризов. Температура воздуха в светлое время суток будет незначительно превышать нулевую отметку, осадков не ожидается.
Днем в пятницу воздух прогреется до 3 градусов тепла. В субботу и воскресенье обещают до плюс 2 днем и минус 6 ночью.
Такая же погода сохранится в начале следующей недели.
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