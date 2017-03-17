Выходные в Тюмени пройдут без погодных сюрпризов

09:00 17 марта 2017
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playcast.ru

Небесная канцелярия в эти выходные, согласно прогнозу синоптиков, не готовит тюменцам никаких сюрпризов. Температура воздуха в светлое время суток будет незначительно превышать нулевую отметку, осадков не ожидается.

Днем в пятницу воздух прогреется до 3 градусов тепла. В субботу и воскресенье обещают до плюс 2 днем и минус 6 ночью.

Такая же погода сохранится в начале следующей недели.

Теги: прогноз погоды
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