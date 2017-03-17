В Тюмени проверят сирены гражданской обороны

09:23 17 марта 2017
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Сегодня, 17 марта, в 11.30 тюменцы услышат сигналы электрических сирен. Горожан просят не паниковать — это будет техническая проверка централизованной системы оповещения.

В тюменском департаменте безопасности жизнедеятельности напоминают, что звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!".

"Услышав этот сигнал, каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания сообщение департамента безопасности жизнедеятельности администрации города о сложившейся обстановке и правилам поведения населения, также необходимо незамедлительно оповестить соседей и знакомых о полученном сообщении!", — сообщается на сайте администрации Тюмени.

Теги: проверка , ЧС
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