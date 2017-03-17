Молодая тюменская лыжница взяла медали первенства России

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет накануне стартовало в Сыктывкаре (Республика Коми).

В первый день состязаний представительница тюменского Центра спортивной подготовки Ольга Кучерук пришла второй в спринте свободным стилем. Вчера она стала третьей в индивидуальной гонке классическим стилем.

Впереди еще два соревновательных дня. Завтра состоятся эстафеты 4 на 3 км и 4 на 5 км, а 19 марта лыжники покажут себя в скиатлоне на 10 и 20 км, сообщает ЦСП.