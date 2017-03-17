Спасатели просят тюменцев быть готовыми к резкому потеплению

Сибирский региональный центр МЧС рекомендует готовиться к подтоплению талыми водами домовладельцев в ряде регионов, в том числе и в Тюменской области. Резкое потепление, прогнозируемое синоптиками, спровоцирует интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек.

"Талые воды, как правило, подтапливают дворовые территории и подвалы. Угрозы жизни и здоровью людей в таких случаях не бывает, но вот поврежденное водой имущество и испорченное настроение — обеспечены", — отмечается на сайте ведомства.

Домовладельцев просят заранее перенести продуктовые запасы из подвалов в другое место, где вода их не достанет, на дворе закрепить все предметы, которые может смыть, определить место, куда в экстренном случае можно будет перегнать живность, а в доме приподнять мебель.

До начала потепления и обильного снеготаяния необходимо вывезти снег со двора и вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба.

Также домовладельцев просят заранее изучить все ближайшие высокие места, запастись мешками с песком, которыми можно перекрыть направление талой воды, а также следить за прогнозом погоды.

Напомним, что подготовка к паводку сейчас идет в Тюменском районе, а также в частных секторах Тюмени.