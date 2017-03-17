Тюменцев просят не привозить из отпусков кастеты и метательные звездочки

С начала года таможенники тюменского аэропорта возбудили шесть дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным ввозом холодного оружия. Чаще всего нарушителями неожиданно для себя становились вернувшиеся с отдыха тюменцы, не знающие о том, что перемещать такие сувениры через таможенную границу физическим лицам в личных целях нельзя.

"На территории России запрещен оборот кистеней, кастетов, сюрикэнов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия. Обнаруженные в ходе таможенного контроля ручной клади и багажа авиапассажиров кастеты и другие металлические изделия изымаются и направляются на таможенную экспертизу. Если по результатам экспертизы изделия будут отнесены к разряду холодного оружия, то административной ответственности не избежать. За подобные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа с конфискацией предмета правонарушения", — комментируют ситуацию в пресс-службе тюменской таможни.

В прошлом году в Тюмени за незаконное перемещение оружия и боеприпасов в воздушном пункте пропуска были оштрафованы 24 человека.

Таможенники рекомендуют до поездки за рубеж изучить правила перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами для личного пользования и перечень товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу в нашу страну.