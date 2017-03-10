Московскую фирму оштрафовали за свалку снега в Тюмени

В Тюмени за несанкционированное складирование снега понесет ответственность собственник земли.

Каждый год огромная снежная свалка образовывалась на земельном участке на 5-м километре Червишевского тракта. Проверку по этому факту тюменская прокуратура провела после обращения представителей управы Восточного округа.

"Собственником земельного участка является московская компания ООО "ЭНКА ТЦ". Участок отнесен к категории земель для размещения торговых объектов. Московская компания контроль за участком не осуществляла, в связи с чем на нем была устроена несанкционированная свалка снега", — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Накануне по результатам рассмотрения дела региональное управление Росреестра оштрафовало фирму на 700 тысяч рублей. В отношении организации возбудили административное дело по статье 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием).