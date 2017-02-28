Горожан приглашают на ярмарку удивительных вещиц

17:47 27 февраля 2017
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www.newsdale.ru
| Фото: www.newsdale.ru

Седьмая универсальная выставка-ярмарка "Руки золотые-2017" пройдет в Тюмени с 28 февраля по 5 марта.

В мероприятии примут участие умельцы из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Сочи, Пензы, Челябинска, Урюпинска, Тюмени и других городов страны. Всего заявлено более 80 частников. Они представят удивительные вещицы, эксклюзивные наряды и украшения, оригинальные подарки и уникальные произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Официальное открытие выставки состоится 28 февраля в 11:00, сообщает пресс-служба "Тюменской ярмарки".

Теги: Тюменская ярмарка , выставка
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