Горожан приглашают на ярмарку удивительных вещиц

Седьмая универсальная выставка-ярмарка "Руки золотые-2017" пройдет в Тюмени с 28 февраля по 5 марта.

В мероприятии примут участие умельцы из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Сочи, Пензы, Челябинска, Урюпинска, Тюмени и других городов страны. Всего заявлено более 80 частников. Они представят удивительные вещицы, эксклюзивные наряды и украшения, оригинальные подарки и уникальные произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Официальное открытие выставки состоится 28 февраля в 11:00, сообщает пресс-служба "Тюменской ярмарки".