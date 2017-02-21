Тюмень за день: 21 февраля

Кимура Хидехито и Альберт Суфианов провели мастер-класс для российских нейрохирургов

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии прошел на базе Федерального центра нейрохирургии 16-17 февраля. Полученные теоретические знания участники смогли отработать на практических занятиях.

Из Рощино в Тобольск и Курган пустили рейсовые автобусы

Регулярное ежедневное автобусное сообщение между тюменским аэропортом Рощино и городами Курган и Тобольск организовано с 17 февраля. Осуществляет рейсы "Тобольское ПАТП" на комфортабельных автобусах марки MERCEDES-BENZ (19 мест), IVECO (31 место), HYUNDAI (43 места).

Весна в Тюмени начнется с Недели здоровья

Спортивно-массовые мероприятия, соревнования и мастер-классы будут проходить на площадках по месту жительства и в фитнес-клубах с 27 февраля по 3 марта.

В Тюмени стабилизировалась эпидситуация по ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на седьмой неделе года заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня по всем возрастным категориям и по всем административным территориям.

Тюменским школьникам помогают стать заметнее на дорогах

Пункты выдачи световозвращающих элементов в ближайшее время откроются во всех школах областного центра.

Строительство развязки Федюнинского-Пермякова изменит маршруты автобусов

В Тюмени в связи со строительством дорожной развязки на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова изменились схемы движения автобусов №№2, 77, 83, 91 и 151. Поправки действуют с сегодняшнего дня до 1 июня.