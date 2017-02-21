В Тюмени стабилизировалась эпидситуация по ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на седьмой неделе года заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня по всем возрастным категориям и по всем административным территориям.

В целом нынешний сезон характеризуется умеренной интенсивностью эпидпроцесса. Все зарегистрированные случаи ОРВИ и гриппа легкой и средней степени тяжести. В структуре положительных находок выделяются вирусы гриппа В и гриппа А Н3N2, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы. Циркулирующие штаммы вирусов гриппа полностью совпадают со штаммами, вошедшими в состав сезонных вакцин против гриппа. Вирусы гриппа, выделяемые от больных, не обладают специальной устойчивостью к привычным имеющимся в Российской Федерации медицинским препаратам.

В области продолжаются ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях и социальных учреждениях. По данным на 20 февраля, на карантин закрыты две сельских школы в Викуловском и Бердюжском районах и два детсада в Сладковском и Викуловскиом районах. В областном центре все школы и детсады работают в обычном режиме.